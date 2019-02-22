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Лолита назвала обладателей самого чистого кокаина 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Эстрадная певица Лолита Милявская поделилась своим опытом употребления и отказа от наркотиков. Видео интервью опубликовано на YouTube-канале «А поговорить?»
Артистка рассказала о том, что начала использовать запрещенные вещества из-за усталости. Она отметила, что после употребления ее не тянуло на подвиги и не было «кайфа», но у нее были силы для съемок передачи «Без комплексов». По словам Лолиты, она прибегала к помощи наркотиков недолго.
«Через год я поняла, что сдохну. Физически сдохну. В принципе, на этом мой кокаин закончился», — призналась исполнительница.
На вопрос о том, где ей удавалось достать вещества, певица рассказала о «явках и паролях, которые никто не сдавал» и заявила, что не верит в борьбу государства с наркотиками.
«Тогда еще говорили, что самый чистый кокаин у людей, которые… Как же это по должности? У самого главного борца с наркодилерами», — сказала Лолита.
Ранее в феврале 55-летняя артистка поделилась проблемами, связанными с получением пенсии из-за работы на Украине, и пообещала обнародовать точный размер выплаты, которая, по ее подсчетам, не превысит шести тысяч рублей.
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Шоу-бизнес , Лолита Милявская
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