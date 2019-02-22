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Права на музыку Децла перейдут его сыну 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Права на музыку, клипы и товарные знаки рэпера Децла (Кирил Толмаций) получит его сын. Об этом в своем Instagram со ссылкой на заявление компании SO/Era Music сообщил отец музыканта, продюсер Александр Толмацкий.
"Кирилл, незадолго до трагического дня, озвучил свою волю в отношении своих прав: он попросил помочь подготовить документы таким образом, чтобы доход от управления правами на музыку, видео, товарные знаки и мерч поступал в пользу его сына", — говорится в сообщении.
Также в компании заявили, что после смерти рэпера ее представители встретились с родителями Децла — Александром Яковлевичем и Ириной Анатольевной Толмацкими — и получили от них аналогичную просьбу.
Компания SO/Era Music собирала музыкальный каталог артиста с 2014 года.
Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) скончался в ночь со 2 на 3 февраля в возрасте 35 лет после выступления на частной вечеринке в Ижевске. По предварительным данным, он умер из-за остановки сердца.
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Шоу-бизнес , Кирилл Толмацкий
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