Лолиту перестал смущать размер ее пенсии в шесть тысяч рублей

Недавно прошла новость, что певица Лолита возмущена пенсией в шесть тысяч рублей, которая ей положена как пенсионерке. Исполнительница, отпраздновавшая в прошлом году 55-летие пояснила, что размер пособия ее на самом деле не смущает. Она не понимает, почему ей уже несколько месяцев не могут начислить эти деньги.

Что касается суммы в шесть тысяч рублей, то такие крохотные деньги, как считает певица, образовались из-за того, что она все-таки работающая пенсионерка. При таком раскладе убираются все московские надбавки.