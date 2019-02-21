Друг умершей актрисы Егорычевой рассказал о ее тяжелой борьбе с раком

Друг актрисы Дарьи Егорычевой , скончавшейся 21 февраля в возрасте 37 лет, рассказал о ее борьбе с раком.

В беседе с « Московским комсомольцем » мужчина рассказал , что болезнь диагностировали в 2012 году, после чего актриса пережила две операции — одно легкое удалили полностью, другое частично. Затем она прошла множество сеансов химиотерапии, лучевую и таргетную терапии.

Летом 2018 года появились метастазы в костях, и Дарье стало тяжело ходить, сидеть и даже лежать.

В феврале 2019 состояние актрисы ухудшилось, она перенесла подозрение на микроинсульт, частично потеряла зрение.

По словам друга артистки, уже после первой операции Дарье стало тяжело выходить на сцену театра имени Маяковского, и она соглашалась лишь на небольшие роли в сериалах.

Мужчина назвал российскую систему здравоохранения ужасной. По его словам, пациенту с онкологическим заболеванием не оказывают никакой психологической помощи, а зачастую относятся пренебрежительно.

«Врач-онколог, который вел вторую операцию, сказал: «Что вы хотите? Вы все равно скоро умрете», вместо того, чтобы как-то приободрить, быть снисходительным. Это как минимум бесчеловечно. Совсем недавно мы вызывали платный реанимобиль, и Дашу просто уронили во время транспортировки», — рассказал он.

Друг Дарьи Егорычевой признался, что артистка хотела поехать лечиться за границу, однако встретиться с ней согласилась лишь одна клиника в Израиле. Консультация была запланирована на 25 февраля.

Дарья Егорычева снималась в сериалах «Глухарь», «Одна любовь души моей», «Темная ночь», «Тайны института благородных девиц» и др.