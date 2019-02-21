Директор Пугачевой отреагировал на слухи о ее операции

Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова опровергла информацию о том, что певица перенесла операцию на сердце.

«Я узнала эту новость из СМИ. Позвонила Алле Борисовне, а она мне говорит: «Кто это сказал? Это вранье!» — сказала Чупракова в беседу с «Комсомольской правдой».

Представитель Пугачевой заявила, что артистка находится дома и готовится к предстоящему концерту в Кремле, запланированном на 17 апреля.

Муж Примадонны Максим Галкин также назвал слухи о госпитализации супруги «абсолютным бредом».

«Я ума не приложу, откуда это все берется, моя жена дома, все с ней, слава Богу, в порядке», — сказал он «Московскому комсомольцу».

Ранее издание Baza сообщило, что Алле Пугачевой провели срочную операцию на сердце в Институте хирургии имени Вишневского.