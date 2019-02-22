Билан пообещал «насикать в сумку» Шнурову

По правилам шоу участники вытягивают несколько карточек с заданиями, в том числе им предлагают написать нелепый комментарий под последним постом в Instagram указанной знаменитости. В случае отказа участник получает наказание.

Диме Билану предложили отправить дерзкие комментарии Сергею Шнурову, Яне Рудковской и Ксении Собчак или сделать селфи в венце из коровьей кишки. Певец согласился пригрозить лидеру «Ленинграда», что он «насикает» ему в сумку, если тот появится на его концерте. Также Билан поведал Яне Рудковской о том, как круто сосать молоко «из груди только что ощенившейся собаки», а Ксении Собчак заявил, что «мочится на бомжей на спор, а не ради тупого удовольствия».

В шоу также принял участие певец Федук, но проиграл, поскольку не решился оставлять комментарий на странице премьер-министра России Дмитрия Медведева и растоптать портрет Ольги Бузовой.

Победителем стал Дима Билан и получил в подарок хлебопечку.