Певица Алла Пугачева перенесла срочную операцию на сердце, утверждает телеграм-канал Baza.
По информации телеграм-канала, певица обратилась в Институт хирургии имени Вишневского с жалобами на боли в области груди. Обследование показало нарушение сердечного ритма, медики приняли решение провести хирургическое вмешательство.
Операция, которую провел академик Баграт Алекян, прошла успешно.
17 апреля у Аллы Пугачевой запланирован большой сольный концерт в Кремлевском дворце съездов. Мероприятие приурочено к 70-летию певицы.