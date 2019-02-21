Пугачева перенесла срочную операцию на сердце

По информации телеграм-канала, певица обратилась в Институт хирургии имени Вишневского с жалобами на боли в области груди. Обследование показало нарушение сердечного ритма, медики приняли решение провести хирургическое вмешательство.

Операция, которую провел академик Баграт Алекян, прошла успешно.

17 апреля у Аллы Пугачевой запланирован большой сольный концерт в Кремлевском дворце съездов. Мероприятие приурочено к 70-летию певицы.