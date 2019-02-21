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Пугачева перенесла срочную операцию на сердце 

Рамблер 39 минут назад
Фото: ТАСС
Певица Алла Пугачева перенесла срочную операцию на сердце, утверждает телеграм-канал Baza.
По информации телеграм-канала, певица обратилась в Институт хирургии имени Вишневского с жалобами на боли в области груди. Обследование показало нарушение сердечного ритма, медики приняли решение провести хирургическое вмешательство.
Операция, которую провел академик Баграт Алекян, прошла успешно.
17 апреля у Аллы Пугачевой запланирован большой сольный концерт в Кремлевском дворце съездов. Мероприятие приурочено к 70-летию певицы.
Шоу-бизнес , Алла Пугачева
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