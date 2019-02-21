Переставшую пить Успенскую сразила тяжелая болезнь

Перед юбилеем Любовь Успенская серьезно заболела. Спасением популярной исполнительницы занялись врачи.

24 февраля Любови Успенской исполнится 65 лет. Однако перед круглой датой с артисткой случилось несчастье — она серьезно заболела. Медики диагностировали у нее воспаление легких. К счастью, врачи смогли быстро поднять на ноги артистку. Сейчас певица восстанавливается.

"Температура была высокой: больше 39. Мне делали уколы. Но я не отменила ни одного концерта. У меня на сцене стояла чашечка с лекарствами, которые я пила во время выступления. Люди не понимали, думали, что я выпиваю", — рассказала Любовь Успенская.

К слову, уже несколько месяцев "королева шансона" ведет трезвый образ жизни.

"Алкоголь — это такой яд для веса! Даже от глотка шампанского в Новый год отказалась — чисто символически подняла бокал и поставила на место. Мне хочется быть здоровой, находиться в прекрасной форме, а алкоголь держит вес. Мой совет всем: пейте только водичку!" — заявила артистка.

Много лет Любовь Успенская следит за фигурой. Результат ошеломляющий — певица носит прозрачные и обтягивающие наряды, демонстрируя невероятную стройность. Секрет своей великолепной фигуры она не скрывает.

"Моя фигура — не дура. На спорт я не хожу, йогой занимаюсь. Но от природы у меня всегда все в порядке, даже если я ничего не делаю. Чтобы похудеть, нужно иметь силу воли, отказаться от ужинов после шести-семи часов вечера", — компетентно сообщила Любовь Успенская.

Исполнительница подчеркнула, что многие совершают ошибку, когда ужинают фруктами. Якобы при похудании они не полезны.