Муж устроил Ольге Рапунцель из «Дома-2» скандал из-за чрезмерного контроля

Дмитрий Дмитриенко довел свою возлюбленную до слез на глазах у всей страны.

Последняя встреча участников телестройки «Дом-2» на лобном месте началась с криков и истерики. Кричал — Дмитрий Дмитриенко. Истеричные нотки прослеживались в голосе его возлюбленной Ольги Рапунцель . А началось все со взаимных претензий. Дмитрий на всю страну обвинил Ольгу в чрезмерном контроле.

«Я пришел домой на час-полтора позже обычного, и она сразу закатила по этому поводу истерику. Начала орать, мол, «Ты почему так поздно?!». Это же невыносимо, — пожаловался Дмитрий участникам проекта и телезрителям.

Девушка в ответ расплакалась, а потом в порыве гнева накинула на него свой плед, и со словами: «Да, какого… я все это вообще терплю! Я не хочу с тобой больше вообще общаться!» покинула лобное место.

Надо сказать, что зрителей слезы Рапунцель не растрогали. Даже наоборот, многие на страничке «Дом-2» в Instagram, куда выложили видео этого скандала, обвинили Ольгу в неискренности и истеричности. «Оля вечно из себя „жертву“ строит и ревет без слез. Истеричка ничему жизнь не учит», «Актриса без Оскара», — иронизируют подписчики. — «Дима, забирай ребенка и беги от этой неадекватной». А есть и те, кого раздражают оба этих участника: «Шли б вы уже оба с проекта!», пишет сайт Dni.ru.