Актер из «Глухаря» пострадал во время выступления

Инцидент произошел 20 февраля. Актер в этот день работал аниматором на ежегодном фестивале в честь дня рождения лидера Nirvana Курта Кобейна

По данным газеты, актер хотел исполнить «ныряние со сцены» — прыжок, который исполняют музыканты в расчёте на то, что толпа зрителей удержит их руками. Однако зрители не поймали Рожнова, он упал на пол.

«МК» отмечает, что актер упал с высоты в один метр и 70 сантиметров. На мероприятии присутствовали врачи, они оказали ему медицинскую помощь. Врачи поставили ему предварительный диагноз — сотрясение головного мозга — и отправили актера в больницу. В каком состоянии находится 36-летний Рожнов, не уточняется.

По данным портала Kino-teatr.ru, Рожнов учился в школе при Театральном училище имени Щепкина, в 2003 году окончил актерский факультет РАТИ (ГИТИС), а в 2005 году попал в труппу театра «Школа современной пьесы».

Также Рожнов снялся в фильме «Глухарь. Снова Новый!», сериалах «Карпов», «Пятницкий», «Молодежка» и других.