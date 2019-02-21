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Актер из «Глухаря» пострадал во время выступления 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: кадр из сериала "Карпов"
Актер Степан Рожнов получил травму головы во время выступления в московском концертном зале. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Инцидент произошел 20 февраля. Актер в этот день работал аниматором на ежегодном фестивале в честь дня рождения лидера Nirvana Курта Кобейна.
По данным газеты, актер хотел исполнить «ныряние со сцены» — прыжок, который исполняют музыканты в расчёте на то, что толпа зрителей удержит их руками. Однако зрители не поймали Рожнова, он упал на пол.
«МК» отмечает, что актер упал с высоты в один метр и 70 сантиметров. На мероприятии присутствовали врачи, они оказали ему медицинскую помощь. Врачи поставили ему предварительный диагноз — сотрясение головного мозга — и отправили актера в больницу. В каком состоянии находится 36-летний Рожнов, не уточняется.
По данным портала Kino-teatr.ru, Рожнов учился в школе при Театральном училище имени Щепкина, в 2003 году окончил актерский факультет РАТИ (ГИТИС), а в 2005 году попал в труппу театра «Школа современной пьесы».
Также Рожнов снялся в фильме «Глухарь. Снова Новый!», сериалах «Карпов», «Пятницкий», «Молодежка» и других.
Комментарии
Шоу-бизнес , Курт Кобейн , Степан Рожнов , Московский комсомолец
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