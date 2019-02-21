Разъяренный принц Уильям бросился на защиту затравленной Кейт Миддлтон

Принц Уильям был крайне возмущен тем, что папарацци настойчиво преследуют его возлюбленную. Внук британской королевы выступил с официальным заявлением и потребовал, чтобы Кейт Миддлтон оставили в покое.

В 2007 году в британской прессе стали распространяться сообщения о том, что младший сын принца Чарльза собирается сделать предложение своей подруге, с которой он познакомился еще во время учебы в университете, в ее день рождения. Когда 9 января Кейт Миддлтон вышла из дома и направилась к машине, чтобы поехать на работу, со всех сторон ее окружили около 30 фотографов. Журналисты отчаянно пытались сделать снимки возлюбленной принца, потому что думали, что в этот день пара объявит о помолвке.

Как утверждает автор фильма "Chasing the Royals", эти ужасающие сцены преследования сильно разозлили принца. "Разъяренный Уильям выступил с заявлением перед репортерами. Он настоял на том, чтобы они перестали преследовать его девушку. В конце концов влюбленные были вынуждены переехать в отдаленный уголок Уэльса", — пояснил он.

"Уильям был крайне недоволен поступком папарацци". "Больше всего он хочет, чтобы они прекратили свои действия. Как и любый обычный человек, мисс Миддлтон должна иметь возможность спокойно заниматься своими делами без вмешательства посторонних. Сложившаяся ситуация является невыносимой для всех вовлеченных сторон", — передает его слова издание Express. Представитель старшего сына принца Чарльза заявил, что

Родители герцогини — Майкл и Кэрол — также были обеспокоены тем, что за их дочерью регулярно ходят полдюжины папарацци. Конец этому скандалу положила сама Елизавета II . Британская королева потребовала, чтобы ко всем фотографам, пытающимся влезть в частную жизнь членов монаршей семьи, были применены серьезные меры.

Несмотря на все слухи, в тот день сын принцессы Дианы так и не сделал предложение Кейт Миддлтон. Королевский эксперт Кати Николл утверждает, что герцог Кембриджский "испытывал давление", и потому хотел замедлить темп развития отношений. "Их отношения зашли в тупик. Уильям постоянно испытывал давление со стороны прессы и окружающих, которые постоянно обсуждали вопрос его женитьбы. В то время он хотел заниматься разной деятельностью, а не только проводить все время со своей избранницей", — пояснила специалист.