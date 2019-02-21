«Просто сволочь»: Расторгуев убрал заменившего покойника Николаева

Сегодня, 21 февраля, исполнилось 62 года бессменному лидеру группы "Любэ" Николаю Расторгуеву . По этому поводу популярный исполнитель дал откровенное интервью, в котором раскрыл секреты коллектива.

Николай Расторгуев признался, что с начала относился к группе "Любэ" как к чему-то преходящему, в любой момент могущему закончиться. Да и группа собралась не сразу.

"Я долго старался правильно собрать состав музыкантов. Мы же сразу должны были ехать на гастроли, а тогда повально все работали под фонограмму. Мне это было отвратительно, потому что с самого начала работы пел только живьем", — объяснил артист.

Певец признался, что хотел хорошего звучания и еще для него был очень важен комфортный психологический климат в команде. А вот с этим у Николая Расторгуева в какой-то момент возникла проблема.

"У нас был прецедент, когда погиб Саша Николаев, бас-гитарист. И мы искали ему замену. Пришел парень изумительный, играл на бас-гитаре, с консерваторским образованием. Но подонок редкий. Просто сволочь. И после пары концертов я его убрал. Ему на смену пришел Паша Усанов", — цитирует Николая Расторгуева сайт "Комсомольская правда".

Певец прямо заявил, что у него в группе была строгая дисциплина в отношении алкоголя.

"На маршрутах я давно ввел "сухой закон". В 80-е годы и первую половину 90-х, в нашем окружении — все бухали, ну, просто все", — категорично сказал певец.