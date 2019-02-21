Известная актриса Агата Муцениеце снялась в нашумевшей картине «Тобол», где речь идет об освоении Сибири. На широкие экраны лента вышла 21 февраля, однако премьера состоялась на день раньше в столичном «Октябре». Сюда пришел полный зал знаменитостей, а также участников съемочного процесса.
Вместе с Муцениеце в зале показался ее муж Павел Прилучный. Актриса отметила, что супруг не хотел смотреть это кино и даже собирался уйти из зала, однако все же остался. Впрочем, финалом картины он остался недоволен. Как зритель Прилучный ждал счастливой развязки, однако ее не случилось, поэтому он расстроился.
В то же время Приличному понравилось, как в картине сыграла его жена. Особенно ему интересно было наблюдать ее линию отношений с Андреем Бурковским. Муж, по словам Муцениеце, внимательно наблюдал за развитием отношений главных героев ленты. Актриса также добавила, что параллельно с фильмов снимался и сериал. Как раз в нем и будет показано, чем завершилась история отношений Муцениеце и Бурковского, сообщает teleprogramma.pro.