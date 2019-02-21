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Павел Прилучный собирался уйти с премьеры фильма «Тобол», где снялась его супруга 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Известная актриса Агата Муцениеце снялась в нашумевшей картине «Тобол», где речь идет об освоении Сибири. На широкие экраны лента вышла 21 февраля, однако премьера состоялась на день раньше в столичном «Октябре». Сюда пришел полный зал знаменитостей, а также участников съемочного процесса.
Вместе с Муцениеце в зале показался ее муж Павел Прилучный. Актриса отметила, что супруг не хотел смотреть это кино и даже собирался уйти из зала, однако все же остался. Впрочем, финалом картины он остался недоволен. Как зритель Прилучный ждал счастливой развязки, однако ее не случилось, поэтому он расстроился.
В то же время Приличному понравилось, как в картине сыграла его жена. Особенно ему интересно было наблюдать ее линию отношений с Андреем Бурковским. Муж, по словам Муцениеце, внимательно наблюдал за развитием отношений главных героев ленты. Актриса также добавила, что параллельно с фильмов снимался и сериал. Как раз в нем и будет показано, чем завершилась история отношений Муцениеце и Бурковского, сообщает teleprogramma.pro.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Павел Прилучный , Андрей Бурковский , Агата Муцениеце
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