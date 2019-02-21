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Кошка Лагерфельда «заявила» о трауре в связи с кончиной владельца 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Фото: Reuters
Кошка модельера Карла Лагерфельда по кличке Шупетт «поблагодарила» поклонников своего владельца за соболезнования в связи с кончиной кутюрье и «объявила» о трауре.
«Спасибо вам за соболезнования. С холодным и разбитым сердцем я начинаю траур», — говорится в Instagram кошки.
К посту прикреплена фотография питомца в шляпе и вуалью, изображение опубликовано в черно-белых тонах.
Шупетт может оказаться главной наследницей Лагерфельда. Она появилась у модельера в 2011 году. Хозяин написал про нее книгу, завел аккаунты в соцсетях.
Кутюрье Карл Лагерфельд умер во Франции 19 февраля на 86-м году жизни.
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