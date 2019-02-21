Кошка Лагерфельда «заявила» о трауре в связи с кончиной владельца

Кошка модельера Карла Лагерфельда по кличке Шупетт «поблагодарила» поклонников своего владельца за соболезнования в связи с кончиной кутюрье и «объявила» о трауре.

«Спасибо вам за соболезнования. С холодным и разбитым сердцем я начинаю траур», — говорится в Instagram кошки.

К посту прикреплена фотография питомца в шляпе и вуалью, изображение опубликовано в черно-белых тонах.

Шупетт может оказаться главной наследницей Лагерфельда. Она появилась у модельера в 2011 году. Хозяин написал про нее книгу, завел аккаунты в соцсетях.

Кутюрье Карл Лагерфельд умер во Франции 19 февраля на 86-м году жизни.