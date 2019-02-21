В Сети рассказали о дебошах Витаса в Турции

Сразу несколько интернет-пользователей пожаловались на «хамское поведение» певца Витаса (Виталий Грачев). Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на комментарии пользователей.

По данным издания, россияне рассказали свои истории в комментариях к выпуску «Вечернего Урганта», гостем которого стал Витас.

Одна из девушек утверждает, что жила по соседству с семьей Витаса в турецком отеле.

«Они вели себя отвратительно, матерились, показывали всем средние пальцы, скандалили на весь отель, били горшки с цветами, напивались в хлам», — заявила она.

Девушка добавила, что певец стучался к ней в номер.

Другая пользовательница утверждает, что Витас хамил сотрудникам аэропорта. По словам девушки, она работала в VIP-зоне аэропорта и не раз становилась свидетельницей, как певец грубил пожилым сотрудницам.

«Например, словами: «Чего, старая, работаешь еще тут? Я думал похоронили давно тебя», — процитировала его пользовательница.

В марте прошлого года СМИ писали, что Витас устроил стрельбу вхолостую из пистолета возле своего загородного дома в Барвихе. Сам певец подтвердил «Пятому каналу», что к нему приехали полицейские и попросили «что-то подписать» в отделении. Он заявил, что «стрелял по воронам из стартового пистолета».