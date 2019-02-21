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В Сети рассказали о дебошах Витаса в Турции 

Рамблер 43 минуты назад
Сразу несколько интернет-пользователей пожаловались на «хамское поведение» певца Витаса (Виталий Грачев). Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на комментарии пользователей.
По данным издания, россияне рассказали свои истории в комментариях к выпуску «Вечернего Урганта», гостем которого стал Витас.
Одна из девушек утверждает, что жила по соседству с семьей Витаса в турецком отеле.
«Они вели себя отвратительно, матерились, показывали всем средние пальцы, скандалили на весь отель, били горшки с цветами, напивались в хлам», — заявила она.
Девушка добавила, что певец стучался к ней в номер.
Другая пользовательница утверждает, что Витас хамил сотрудникам аэропорта. По словам девушки, она работала в VIP-зоне аэропорта и не раз становилась свидетельницей, как певец грубил пожилым сотрудницам.
«Например, словами: «Чего, старая, работаешь еще тут? Я думал похоронили давно тебя», — процитировала его пользовательница.
В марте прошлого года СМИ писали, что Витас устроил стрельбу вхолостую из пистолета возле своего загородного дома в Барвихе. Сам певец подтвердил «Пятому каналу», что к нему приехали полицейские и попросили «что-то подписать» в отделении. Он заявил, что «стрелял по воронам из стартового пистолета».
Сообщалось, что Витаса оштрафовали по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) на 500 рублей, но прокуратура потребовала ужесточить наказание, в итоге его приговорили к семи суткам административного ареста.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Видео , Генпрокуратура РФ , Турция
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