Рома Жуков бросил жену с шестью детьми и отказывается платить алименты

Певец Рома Жуков бросил жену с шестью детьми и сейчас строит любовь и бизнес в Сочи , куда он переехал несколько лет назад. Он заявил, что никогда не любил свою супругу, а женился на ней только по залету. В семье артиста несколько лет назад произошла трагедия. Пятилетняя дочь исполнителя упала с качели и погибла. Его супруга в этот момент была в роддоме.

Рома Жуков говорит, что спрашивал жену, зачем она рожает так много детей. Она отвечала, что хочет и все. Жуков считает, что его жена — нерадивая мать. Когда они жили вместе она устраивала ежедневные вечеринки, не следила за детьми. Жуков утверждает, что супруга все время отсутствовала дома.

Его жена Елена придерживается другой версии. По ее словам, муж ее постоянно бил и унижал. При этом он сам сильно выпивал. Однажды он так толкнул ее, что у нее случился выкидыш. Сейчас женщина едва сводит концы с концами. У нее очень тяжелое финансовое положение. При этом муж, у которого новая возлюбленная, делает какие-то подачки в виде незначительных сумм.

Роман утверждает, что деньги не шлет из принципа. Подозревает, что все тратит на себя жена. Елена между тем подала в суд на алименты. Теперь музыкант будет вынужден отдавать половину от своего заработка. Елена хочет взыскать еще 50 миллионов рублей за клевету с Ромы Жукова. Она надеется, что их две квартиры в центре столицы, а также дом в Подмосковье будут поделены поровну. Стоимость недвижимости оценивается в 70 миллионов рублей, сообщает «Пятый канал».