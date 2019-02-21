Вышел посмертный клип Децла на песню о любви

Рэпер Marrell (Марк Шинкевич) опубликовал на своем YouTube-канале клип на их совместную с Кириллом Толмацким (Децл) песню под названием Dope.

Песня была записана в 2014 году. Клип снимали примерно тогда же, но так и не выпустили его. Шинкевич отметил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что Толмацкий делал на этот трек большие ставки, но люди песню проигнорировали.

В песне Децл рассказал, что «не силен в лирике любви», и обратился к своей музе.

«Эту грань помогла понять мне только ты. Мы запутались в одной сети, это игра судьбы, намерения чисты, я ценю каждый миг, пока нам по пути. И не важно, как долго вместе нам идти», — отмечает Децл в песне.

По словам Шинкевича, клип не выходил по разным причинам, в том числе и из-за недоснятых кадров.

«Когда по интернету пошли отрывки съёмок «Dope» люди также мало обращали внимания на всё это. Но когда Кирилла не стало, все его альбомы подлетели в iTunes и заняли все позиции в первой десятке», — отметил рэпер.

Он рассказал, что после смерти Толмацкого фанаты начал требовать публикации клипа.

«Где ж вы раньше все были? Когда вы были так нужны Кириллу своей поддержкой в его творчестве», — возмутился Шинкевич.

По словам рэпера, он собрал клип «из того, что смог достать». Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля 2019 года на 36-м году жизни.