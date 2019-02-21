Анна Седокова — успешная певица. По ее словам, только в новогодние праздники она провела несколько концертов, на которых смогла неплохо заработать. Однако, как оказалось, даже богатые порой плачут.
В конце прошлого года Седокова приобрела большую квартиру. Правда, частично ей пришлось влезть в ипотеку. Какого же было ее удивление, когда выяснилось, что вместо десяти процентов нужно заплатить тридцать. У Седоковой не оказалось такой большой суммы.
Певица вспомнила, как сидела на полу в туалете и думала, где взять деньги.
«В результате я, Анна Седокова, невероятная и потрясающая, сажусь в машину и везу крестик в ломбард. Как я ревела там, в этом ломбарде!», — заявила она.
Исполнительнице пришлось занимать еще денег у друзей. В итоге она наскребла нужную сумму и выкрутилась из непростой ситуации, сообщает портал tele.ru.