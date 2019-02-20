В Сети предложили послать заявившего об идиотизме землян Макаревича на Марс

Пользователей социальных сетей возмутило высказывание музыканта Андрея Макаревича , назвавшего 80 процентов жителей Земли идиотами.

Ранее артист заявил, что подобный "факт" следует принять как данность. Себя он причислил к оставшимся 20 процентам.

Слова Макаревича не оставили пользователей твиттера равнодушными.

"Один из представителей 80 процентов сказал", — написал @LordREX2.

"Идиоты ему создали безбедную жизнь, приходя на его концерты", — отметила Елена.

"Если обнаруживаешь, что вокруг одни идиоты, значит ты "центральный"", — сыронизировал @capt_VG.

"От скромности не помрет", — написали в комментариях.

"Конечно их (идиотов) больше. Все. Исключение — Макаревич", — пошутила @katya04041.

"Не нравится Земля, езжай на Марс!", — заметил @SeregaP91.

Позднее, комментируя недовольство пользователей Сети, Макаревич заявил, что "россияне опять оскорбились". Музыкант также добавил, что фраза об идиотах принадлежит не ему, а писателю Эдгару Аллану По.

В прошлом году во время гастролей в США Макаревич заявил, что американцы "спокойнее, веселее и добрее" россиян. По его мнению, такие "ужасные изменения" происходят с жителями России последние несколько лет.