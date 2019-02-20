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В Сети предложили послать заявившего об идиотизме землян Макаревича на Марс 

РИА Новости 13 часов назад
Пользователей социальных сетей возмутило высказывание музыканта Андрея Макаревича, назвавшего 80 процентов жителей Земли идиотами.
Ранее артист заявил, что подобный "факт" следует принять как данность. Себя он причислил к оставшимся 20 процентам.
Слова Макаревича не оставили пользователей твиттера равнодушными.
"Один из представителей 80 процентов сказал", — написал @LordREX2.
"Идиоты ему создали безбедную жизнь, приходя на его концерты", — отметила Елена.
"Если обнаруживаешь, что вокруг одни идиоты, значит ты "центральный"", — сыронизировал @capt_VG.
"От скромности не помрет", — написали в комментариях.
"Конечно их (идиотов) больше. Все. Исключение — Макаревич", — пошутила @katya04041.
"Не нравится Земля, езжай на Марс!", — заметил @SeregaP91.
Позднее, комментируя недовольство пользователей Сети, Макаревич заявил, что "россияне опять оскорбились". Музыкант также добавил, что фраза об идиотах принадлежит не ему, а писателю Эдгару Аллану По.
В прошлом году во время гастролей в США Макаревич заявил, что американцы "спокойнее, веселее и добрее" россиян. По его мнению, такие "ужасные изменения" происходят с жителями России последние несколько лет.
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Комментарии63
Шоу-бизнес , Видео , Эдгар Аллан , АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ
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