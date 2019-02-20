Светлаков бросил в нищете спившуюся звезду ТНТ

Сергей Светлаков не откликнулся на просьбу о помощи актеру Валерию Магдьяшу . Запомнившийся зрителям как гастарбайтер Джамшут из скетчкома "Наша Russia" артист спился и прозябает в нищете.

По словам Валерия Магдьяша, жизненные обстоятельства изменились в один день — когда он собрал все имевшиеся деньги и документы и отправился в банк. Актер признался, что неплохо зарабатывал, снимаясь в ситкоме "Наша Russia" вместе со Светлаковым. Как-то он решил купить новую, более просторную квартиру в Москве. Однако по дороге "Джамшута" ударили трубой по голове и ограбили.

По версии Магдьяша, он лишился всего и вынужден был уехать из столицы. Актер выбрал Минеральные Воды, где его и встретила Ирина Осипова . Женщина узнала артиста и стала ему помогать. Первое время они строили совместные планы, обговаривали детали проектов, однако вскоре актер начал пить. Ирина определила его в клинику, однако ничего не помогало. Однажды он позвонил из больницы со словами: "Я умираю!".

Ирина призналась, что неоднократно спасала артиста, помогая ему выбраться из запоев и находя подработку. Женщина давала актеру, сыгравшему роль Джамшута, деньги в долг, которые он ей так и не вернул. Устав, Осипова прекратила бессмысленные попытки наладить жизнь актера, который предпочел работе и друзьям бутылку. Она думала, что актеру могут помочь бывшие коллеги, и написала письмо Сергею Светлакову.