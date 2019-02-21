Верка Сердючка получила приглашение на «Евровидение»

Шоумен Андрей Данилко известный, как Верка Сердючка, может вновь появиться на сцене «Евровидения», но в качестве гостя. Как рассказал Данилко, его коллектив уже получил приглашение от организаторов музыкального конкурса. Об этом сообщают «Известия»

Свое участие Данилко уже подтвердил, однако окончательное решение по поводу выступления все еще не принято, отметили в компании, представляющей интересы шоумена.

Напомним, что Верка Сердючка в 2007 году представляла Украину на «Евровидении», тогда она заняла второе место.

На данный момент Россия стала лидером рейтинга букмекеров по шансам на победу в «Евровидении-2019». По анализу данных букмейкерский контор, российский исполнитель Сергей Лазарев имеет самые высоки шансы на победу — 13 процентов. На втором месте оказалась Швеция (9 процентов), следом Италия с семью процентами.

В 2019 году «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.