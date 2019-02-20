Лоза ответил на слова Макаревича об идиотах

Ранее в интервью «Ленте.ру» Макаревич заявил, что 80 процентов населения планеты — «идиоты», и это необходимо «принять, как данность». Музыкант отмечал, что себя причисляет к оставшимся 20 процентам.

Лоза посоветовал Макаревичу общаться только с этими 20-ю процентами.

Он отметил, что в современном мире каждый имеет право поехать, куда хочет, и общаться, с кем хочет. Однако на Земле нет других людей, а на другую планету переехать не получится. Поэтому, по мнению Лозы, нужно стараться работать с народом, чтобы он стал лучше.

Лоза добавил, что стоит начать изменения с себя, и тогда процент «идиотов» сразу поменяется.

Также композитор подчеркнул, что Макаревич имеет право на собственное мнение. В России долго возмущались из-за цензуры, а сейчас возмущаются, когда кто-то начинает высказывать свое мнение, удивился он.