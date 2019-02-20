Лоза ответил на слова Макаревича об идиотах 

Певец, композитор Юрий Лоза прокомментировал слова своего коллеги Андрея Макаревича об «идиотах», населяющих планету. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Ранее в интервью «Ленте.ру» Макаревич заявил, что 80 процентов населения планеты — «идиоты», и это необходимо «принять, как данность». Музыкант отмечал, что себя причисляет к оставшимся 20 процентам.
Лоза посоветовал Макаревичу общаться только с этими 20-ю процентами.
Он отметил, что в современном мире каждый имеет право поехать, куда хочет, и общаться, с кем хочет. Однако на Земле нет других людей, а на другую планету переехать не получится. Поэтому, по мнению Лозы, нужно стараться работать с народом, чтобы он стал лучше.
Лоза добавил, что стоит начать изменения с себя, и тогда процент «идиотов» сразу поменяется.
Также композитор подчеркнул, что Макаревич имеет право на собственное мнение. В России долго возмущались из-за цензуры, а сейчас возмущаются, когда кто-то начинает высказывать свое мнение, удивился он.
В интервью, о котором идет речь, Макаревич рассказал о своей работе в экспертном совете Госдумы по культуре и раскритиковал программы на российском телевидении. По его словам, на заседании совета он попросил запретить участникам телешоу «орать», так как это «просто калечит психику людей». После рассуждений о телевидении музыкант добавил, что 80 процентов населения планеты — «идиоты».