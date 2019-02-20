«Мир сходит с ума»: Пригожин ответил на слова Макаревича об идотизме 80% населения

По словам Пригожина, с такой статистикой он не согласен несмотря на уважение к Макаревичу как к артисту.

"Просто идиоты обращают на себя больше внимания. Плохие новости, скандалы — это все вытесняет доброе и вечное, к сожалению. Мы реагируем на негатив сильнее", — отмечает продюсер в беседе с ФАН.

Пригожин уверен, что Макаревичу можно пересмотреть свою привычку резко высказываться и вызывать поток критики в свой адрес.

"Мир сходит с ума. Санкции и запреты — это тоже часть идиотизма. Вместо того чтобы искать компромиссы, разговаривать на языке дипломатии, люди оскорбляют и унижают друг друга. Люди не могут поехать на ту же Украину, потому что ранее публично высказывали свою точку зрения на происходящее в этой стране. А где написано, что выражать свое мнение запрещено?" — задается вопросом продюсер.