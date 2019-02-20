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«Мир сходит с ума»: Пригожин ответил на слова Макаревича об идотизме 80% населения 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на заявление музыканта Андрея Макаревича о том, что 80% населения Земли страдают идиотизмом.
По словам Пригожина, с такой статистикой он не согласен несмотря на уважение к Макаревичу как к артисту.
"Просто идиоты обращают на себя больше внимания. Плохие новости, скандалы — это все вытесняет доброе и вечное, к сожалению. Мы реагируем на негатив сильнее", — отмечает продюсер в беседе с ФАН.
Пригожин уверен, что Макаревичу можно пересмотреть свою привычку резко высказываться и вызывать поток критики в свой адрес.
"Мир сходит с ума. Санкции и запреты — это тоже часть идиотизма. Вместо того чтобы искать компромиссы, разговаривать на языке дипломатии, люди оскорбляют и унижают друг друга. Люди не могут поехать на ту же Украину, потому что ранее публично высказывали свою точку зрения на происходящее в этой стране. А где написано, что выражать свое мнение запрещено?" — задается вопросом продюсер.
Ранее рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал о работе в общественном совете комитета Госдумы по культуре.
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Шоу-бизнес , Общество , АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ , Иосиф Пригожин , Госдума
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