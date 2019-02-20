Вайнштейн прервал молчание и поставил на место Пэлтроу

Харви Вайнштейн , сейчас находящийся под следствием по делу о многочисленных домогательствах и изнасилованиях, ответил на заявление актрисы Гвинет Пэлтроу в журнале Variety. Через 20 лет после выхода фильма "Влюбленный Шекспир" Пэлтроу рассказала, что в последний момент Вайнштейн хотел якобы поставить на главную роль Бена Аффлека , однако она попросила его не делать этого и он согласился.

В обращении, опубликованном журналом Vulture, Харви Вайнштейн отмечает, что все было не так.

"Гвинет Пэлтроу — замечательная актриса и потрясающий человек, в правильных проектах она великолепна. Но единственными претендентами на роль Уилла Шекспира (кроме Джозефа Файнса. — ред.) были Рассел Кроу и Итан Хоук", — отмечает Вайнштейн.

Бен Аффлек, по его словам, отлично сыграл актера Эдуарда Аллена, на роль которого и пробовался.

Тем не менее, режиссер Джон Мэдден и источник в продюсерской команде "Влюбленного Шекспира" не согласны с Вайнштейном и, как и Гвинет Пэлтроу, вспомнили, что продюсер предлагал Бена Аффлека на главную мужскую роль в картине.

Суд по делу Вайнштейна начнется в Нью-Йорке в июне 2019 года.