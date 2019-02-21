Звезду российских сериалов избили в подъезде

Столичные полицейские выясняют, кто избил актера Виталия Абдулова . На звезду российских сериалов напали в подъезде, а произошло это, как сообщают СМИ, после того, как он решил выгнать на улицу путан. Неужели артист потревожил рой ночных бабочек и пострадал от их покровителей-сутенеров?

Дом по улице Куусиена, где живет Виталий Абдулов. В ночь на среду известный актер получил по лицу. По предварительным данным, конфликт с неизвестными, которые его и избили, произошел в подъезде.

К домофону Виталий Абдулов не подходит, на телефонные звонки тоже не отвечает. После предположительного избиения актера камерой видеонаблюдения была сделана запись. По некоторым данным, Абдулов сообщил полицейским, что стал жертвой неизвестных в собственном подъезде. На кадрах видно общение актера и полицейского. Разговор, видимо, не очень задался — оба достают телефоны и начинают снимать друг друга.

О том, с чего началась потасовка перед визитом стражей порядка, рассказали местные жители. Ирина Калинина сообщила, что была напугана ночными спорами. Пенсионерку встревожил шум на лестничной клетке. По ее словам, конфликтовали несколько мужчин. Она даже дверь закрыла на второй замок, хотела вызвать полицию.

"Орали они так, сначала ломились в дверь в подъезде, тут все слышно. Слышала шум, орали примерно три мужика то ли на третьем, то ли на четвертом, то ли на пятом этаже", — свидетельствует женщина-очевидец.

То, что в этом конфликте участвовал ее талантливый сосед, пенсионерка узнала из новостей. Виталий Абдулов — российский актер. В основном он снимается в эпизодах и во второстепенных ролях. Славу Абдулову принесли сериалы "Солдаты", "Дальнобойщики", "Каменская" и многие другие. Засветился он и в Голливуде: в блокбастере "Превосходство Борна" мужчина сыграл русского таксиста.

Только в ту злополучную ночь в подъезде актера развернулся не киношный, а вполне жизненный сценарий. На лестничной клетке кто-то шумел. По некоторым данным, это были девушки легкого поведения. Именно их, якобы, выгонял актер, но получил отпор от неожиданного подкрепления. Жильцы на вопрос о наличии интим-салона в их подъезде только пожимают плечами.

Сейчас дверь той самой "нехорошей квартиры" никто не открывает, но по информации от соседей, здесь жили две, так скажем, шумные девицы, которые постоянно устраивали какие-то вечеринки и водили сюда подозрительных лиц.

После драки врачи диагностировали у актера ушибы на голове и лице, а в крови нашли алкоголь. Чем закончится этот эпизод для артиста, пока не ясно: полиция проводит проверку.