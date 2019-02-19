Малышева высказалась о штрафе за нарушения в клинике

«Проверки Росздравнадзора призваны выявить соответствие оборудования медицинского учреждения и ведения документации требованиям, изложенным в порядках оснащения клиники. Безусловно, все нарушения были сразу устранены», — приводит слова Малышевой «Российская газета».

Ведущая программы «Жить здорово» отметила, что в профессии врача «нет мелочей», поэтому нужно выполнять даже те требования, которые на первый взгляд кажутся излишними.

Ранее Арбитражный суд Москвы оштрафовал медицинский центр Елены Малышевой на 100 тысяч рублей из-за нарушений, выявленных в ходе проверки Росздравнадзора. Так, в кабинете пластического хирурга не было кушетки, тонометра, перевязочного стола и холодильника, а один из пластических хирургов не имел необходимого пятилетнего стажа работы.