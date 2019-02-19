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Малышева высказалась о штрафе за нарушения в клинике 

Рамблер 29 минут назад
Фото: ТАСС
Телеведущая Елена Малышева отчиталась об устранении нарушений, которые выявил Росздравнадзор в ее медицинском центре.
«Проверки Росздравнадзора призваны выявить соответствие оборудования медицинского учреждения и ведения документации требованиям, изложенным в порядках оснащения клиники. Безусловно, все нарушения были сразу устранены», — приводит слова Малышевой «Российская газета».
Ведущая программы «Жить здорово» отметила, что в профессии врача «нет мелочей», поэтому нужно выполнять даже те требования, которые на первый взгляд кажутся излишними.
Центр Малышевой оштрафовали
Ранее Арбитражный суд Москвы оштрафовал медицинский центр Елены Малышевой на 100 тысяч рублей из-за нарушений, выявленных в ходе проверки Росздравнадзора. Так, в кабинете пластического хирурга не было кушетки, тонометра, перевязочного стола и холодильника, а один из пластических хирургов не имел необходимого пятилетнего стажа работы.
Комментарии
Шоу-бизнес , Елена Малышева , Росздравнадзор , "Российская газета"
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