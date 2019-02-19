«Сердце разрывается»: жуткая трагедия загнала в угол красавицу Водянову

Известие о смерти известного кутюрье Карла Лагерфельда стала ударом для многих представителей мира моды. Знаменитая модель Наталья Водянова призналась, что эта новость "разорвала ей сердце".

Водянова лично знала Лагерфельда. Известная модель неоднократно представляла на подиумах наряды великого кутюрье. И сейчас просто тне может поверить в случившееся.

"Мое сердце разрывается. Мы знали, что этот день настанет, но я не готова к нему. Ты был олицетворением любви и поддержки для стольких людей, включая меня. Так благодарна за все, что ты для меня сделал", — написала Наталья в Instagram.

Карл Лагерфельд — единственный дизайнер, который в каждом сезоне представлял в Париже сразу две коллекции "от кутюр". Он известен как создатель ароматов Chloé (1975), KL (1982), Jako (1997), напоминает " Экспресс-газета ".

Лагерфельд около 36 лет управлял модным домом Chanel . Начиная с 1983 года кутюрье не пропустил ни одного показа марки, однако в минувшем январе в финале дефиле Лагерфельд не вышел на поклон. Представители бренда объясняли это усталостью директора.

Как выяснилось, Лагерфельд жаловался на здоровье последние несколько недель, а накануне ночью его госпитализировали. Врачи пытались вытащить умирающего модельера с того света, однако их усилия ни к чему не привели. Лагерфельд скончался утром 19 февраля.