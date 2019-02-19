Юдашкин высказался о смерти Лагерфельда

«Он очень точно видел улицу, он знал, для кого создает свою одежду. Сильная личность, он оставил огромный след в энциклопедии моды», — сказал Юдашкин.

Модельер отметил, что Лагерфельд добавил спортивные элементы в люксовые вещи, а его творениях чувствовался французский шик.

«Его одежда была современной — до последних коллекций», — добавил он.