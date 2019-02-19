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Юдашкин высказался о смерти Лагерфельда 

Рамблер + ещё 50 4 часа назад
Фото: ТАСС
Карл Лагерфельд оставил огромный след в «энциклопедии моды». Об этом, как передает ТАСС, заявил российский модельер Валентин Юдашкин.
«Он очень точно видел улицу, он знал, для кого создает свою одежду. Сильная личность, он оставил огромный след в энциклопедии моды», — сказал Юдашкин.
Модельер отметил, что Лагерфельд добавил спортивные элементы в люксовые вещи, а его творениях чувствовался французский шик.
«Его одежда была современной — до последних коллекций», — добавил он.
Глава модных домов Chanel, Fendi и Karl Lagerfeld немецкий кутюрье Карл Лагерфельд скончался 19 февраля в Париже в возрасте 85 лет.
Шоу-бизнес , В мире , Европа , Мода , Происшествия , Валентин Юдашкин , Карл Лагерфельд , Chanel
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