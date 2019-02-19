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Умер дизайнер Карл Лагерфельд 

Рамблер 1 час назад
Фото: RT на русском
Немецкий дизайнер, художественный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд скончался на 86-м году жизни, сообщает Mirror.
По данным издания, в течение последних нескольких недель здоровье модельера ухудшилось, по этой причине он пропустил два январских показа Chanel. При этом в самом модном доме объясняли отсутствие Лагерфельда всего лишь его усталостью.
По данным французского издания Closer, накануне Карл Лагерфельд был госпитализирован в больницу в пригороде Парижа Нейи-сюр-Сен, а умер сегодня.
Карл Лагерфельд родился в 1933 году в немецком Гамбурге, в 1950-х ассистировал прославленному французскому кутюрье Пьеру Бальмену, а в 1960-1970-х сотрудничал с такими домами моды, как Chloe, Krizia, Charles Jourdan и Fendi, а также создавал одежду под собственным брендом Karl Lagerfeld Impression.
В 1983-м Лагерфельд стал художественным директором Chanel и был им до сегодняшнего дня.
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Шоу-бизнес , Карл Лагерфельд , Chanel
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