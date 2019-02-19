Умер дизайнер Карл Лагерфельд

⚫ FLASH — Le couturier Karl Lagerfeld est mort https://t.co/G3t09iqykU pic.twitter.com/notNBfBy26— Le Figaro (@Le_Figaro) 19 февраля 2019 г. По данным издания, в течение последних нескольких недель здоровье модельера ухудшилось, по этой причине он пропустил два январских показа Chanel. При этом в самом модном доме объясняли отсутствие Лагерфельда всего лишь его усталостью.

По данным французского издания Closer, накануне Карл Лагерфельд был госпитализирован в больницу в пригороде Парижа Нейи-сюр-Сен, а умер сегодня.

Карл Лагерфельд родился в 1933 году в немецком Гамбурге, в 1950-х ассистировал прославленному французскому кутюрье Пьеру Бальмену, а в 1960-1970-х сотрудничал с такими домами моды, как Chloe, Krizia, Charles Jourdan и Fendi, а также создавал одежду под собственным брендом Karl Lagerfeld Impression.

В 1983-м Лагерфельд стал художественным директором Chanel и был им до сегодняшнего дня.