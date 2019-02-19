Башаров обратился к супруге с требованием

44-летний Башаров попросил жену больше не носить его фамилию

Ранее в своем микроблоге избранница актера Елизавета Шевыркова заявила, что до последнего не верила в то, что говорили о ее возлюбленном другие.

Буквально на днях 32-летняя супруга ведущего проекта «Битвы экстрасенсов» Марата Башарова — Елизавета Шевыркова заявила о своем разрыве с артистом. Девушка призналась, что еще во время ухаживай она отказывалась верить тем слухам, которые ходили о ее кумире. После того, как в СМИ появились публикации о рукоприкладстве в их семье Шевыркова, впрочем, как и ее муж никаких комментариев не давали. Только спустя некоторое время в эфире программы «Ты не поверишь!» Марат заявил, что они с Елизаветой вместе смеются над этими кривотолками, давая понять журналистам, что ни о каком избиении не могло быть и речи.

Вот только сама Шевыркова заявив о расставании с Башаровым призналась, что ждала от мужа ответных действий, что он как-то прокомментирует ситуацию. «Он снова делает вид, что ничего не произошло и все хорошо», — заверила Елизавета, по словам которой, она постарается сохранить с Маратом дружеские отношения. Ведь у них подрастает общий сын Марсель.

О разрыве с Шевырковой телеведущий узнал из Интернета. «Ну, почему я все узнаю о нас из интернета? Я прошу эту особу больше не носить фамилию Башарова!» — приводит «ВокругТВ» слова артиста. Отметим, что пока Елизавета никак не отреагировала на заявления своего мужа.