Виктория Боня похвасталась плавучим завтраком в бассейне

Звезда проводит время на отдыхе в Таиланде

Светская львица Виктория Боня показала своим фанатам шикарный плавучий завтрак, который ей принесли в отеле Таиланда прямо в бассейн. Еду подали звезде на подносе, который может держаться на поверхности воды.

«Завтрак в бассейне… что может быть лучше? Мы в настоящем раю! Грустно, что осталось всего пару дней…», — написала Боня под видео, на котором она отказывается от шампанского на завтрак, и наливает себе апельсиновый сок. Она предлагает бутылку персоналу, отметив, что не употребляет никакой алкоголь.

Кроме того, на видео звезда показывает фанатам всю территорию отеля, а в «сторис» она хвастается полным отсутствием пластика. Светскую львицу впечатлило, что даже трубочки к коктейлям ей принесли из особого экологичного материала. Фанаты в комментариях написали, что завтрак у Бони, действительно, шикарный, как и весь отдых, судя по ее отчетам.