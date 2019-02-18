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Актер из фильма «Анна Каренина» госпитализирован в Москве 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Актер Игнатий Акрачков попал в НИИ имени Склифосовского. Он был госпитализирован из-за боли в животе. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
По словам собеседника «360», Акрачков сам обратился за помощью в больницу. В разговоре с «360» актер подтвердил, что ему потребовалась помощь врачей.
«Мне дали обезболивающее и отпустили домой до завтра, до утра. Пока не знают врачи [что произошло]. Какой-то спазм ЖКТ. Возможно, от отказа от курения», — сказал Игнатий Акрачков.
42-летний артист работал в Театре под руководством Армена Джигарханяна, МХТ имени Чехова и «Честном театре». Он сотрудничал с Театром под Руководством Олега Табакова и Театром «Содружество актеров Таганки».
Также он снялся в сериалах «Анна Каренина» и «Солдаты. Он появлялся в таких картинах, как „Обитаемый остров“, „Антисекс“ и „Довлатов“.
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