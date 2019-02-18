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Волочкова назвала своих хейтеров «моральными уродами» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Анастасия Волочкова в начале февраля объявила на своей странице в Instagram о том, что она закрывает комментарии. Балерина устала от постоянных нападок недоброжелателей.
В этот раз Волочкова решила обратиться со своей страницы в соцсети к «успешным и состоявшимся личностям», которым, так же как и ей, пишут гадости. Она призвала их отключить комментарии по ее примеру и «жить счастливо».
«Этих моральных уродов можно только пожалеть…», — написала Анастасия.
Что касается статистики, то, как утверждает Волочкова, она сильно не изменилась. «Лайков» действительно стало немного меньше, однако после закрытия комментариев интерес к балерине только возрос, утверждает она.
«Когда эти гнилые комменты я закрыла, ко мне больший интерес возник! Потому что, эти недолюбленные злыдни стали беситься еще больше!», — отметила балерина.
Волочкова добавила, что добрые, уважающие и любящие их подписчики будут всегда рядом, и посоветовала «ликвидировать всех моральных уродов игнором».
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Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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