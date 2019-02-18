Как сообщает «Говорит Москва», в крови умершего исполнителя не обнаружили запрещающих веществ.
Ко всему прочему, экспертизе была подвергнута и вся посуда, находившаяся в тот роковой день в гримерке рэп-музыканта. Ни в стакане с вином, ни в газированных напитках и кофе не нашли следов наркотиков.
В минздраве Удмуртии, правда, отметили, что сомнения вызывает стакан с яблочным соком. На его дне было обнаружено вещество, которое необходимо проанализировать. По сообщениям СМИ, будет проведена дополнительная экспертиза.
Напомним, что 35-летний рэпер Кирилл Толмацкий умер в результате остановки сердца в ночь со 2 на 3 февраля. Это произошло после выступления музыканта на концерте в Ижевске.