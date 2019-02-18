Бывшая участница шоу «Голос» насмерть сбила таксиста и избежала ареста

Бывшую участницу шоу «Голос» Юлию Райнер, сбившую насмерть человека в Москве , отпустили под подписку о невыезде. Об этом в понедельник, 18 февраля, информированный источник сообщил ТАСС

Находясь за рулем BMW, женщина наехала на водителя такси, который вышел из машины, припаркованной на обочине Ленинградского шоссе. После этого нарушительница скрылась в неизвестном направлении, а пострадавший мужчина скончался на месте.

По данным ГИБДД, Райнер была задержана и допрошена спустя час после инцидента. На автомобиле женщины имелись повреждения, свидетельствующие о ДТП, а сама она не отрицала вины в произошедшем.

15 января стало известно о ДТП с участием пьяного мужчины, похожего на судью Арсена Крикорова. Инцидент произошел 21 декабря прошлого года. Автомобиль KIA сбил на пешеходном переходе 18-летнюю девушку, водитель попытался скрыться с места ДТП, но ему помешали очевидцы. Прибывшим полицейским мужчина заявил, что он судья.