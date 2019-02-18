Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Насильника школьницы поймали без штанов в Москве
Насильника школьницы поймали без штанов в Москве

Бывшая участница шоу «Голос» насмерть сбила таксиста и избежала ареста 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @julia.rainer_
Бывшую участницу шоу «Голос» Юлию Райнер, сбившую насмерть человека в Москве, отпустили под подписку о невыезде. Об этом в понедельник, 18 февраля, информированный источник сообщил ТАСС.
Находясь за рулем BMW, женщина наехала на водителя такси, который вышел из машины, припаркованной на обочине Ленинградского шоссе. После этого нарушительница скрылась в неизвестном направлении, а пострадавший мужчина скончался на месте.
По данным ГИБДД, Райнер была задержана и допрошена спустя час после инцидента. На автомобиле женщины имелись повреждения, свидетельствующие о ДТП, а сама она не отрицала вины в произошедшем.
15 января стало известно о ДТП с участием пьяного мужчины, похожего на судью Арсена Крикорова. Инцидент произошел 21 декабря прошлого года. Автомобиль KIA сбил на пешеходном переходе 18-летнюю девушку, водитель попытался скрыться с места ДТП, но ему помешали очевидцы. Прибывшим полицейским мужчина заявил, что он судья.
Последние новости
Арест американского инвестора ударил по экономике России «Северному потоку-2» снова усложнили жизнь Россияне останутся без дешевых автомобилей
Комментарии1
Шоу-бизнес , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Видео
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Порошенко избавился от конкурента
Украина В мире
Опубликовано видео с места взрыва в Донецке
Происшествия
Обманутый Собчак Виторган пустился во все тяжкие
Шоу-бизнес
Раскрыты детали новых санкций ЕС против России
Политика В мире
Космонавт Леонов покинул Россию
Общество Наука и техника
«Вербовка» пенсионеров на работу во ФСИН попала на видео
Общество
США предложили продать штат
США В мире
Нетрезвая пассажирка устроила скандал в лайнере
Общество Происшествия
Галустян и Дудь попали в видео нижегородской «училки»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение