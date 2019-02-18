Грязные разборки в семье Федосеевой-Шукшиной довели Алибасова до приступа

Продюсеру стало плохо на записи программы, в которой участвовали родственники Лидии Федосеевой-Шукшиной. Бари Алибасову потребовалась помощь медиков.

Недавно Алибасов и Федосеева-Шукшина стали мужем и женой. Продюсер поклялся оберегать избранницу от проблем, даже от тех, которые ей добавляют родные дети.

Вот уже несколько месяцев Бари Каримович пытается помирить жену с родственниками. В студии программы "Пусть говорят" Первого канала продюсер встретился с внуками возлюбленной — Василием Шукшиным, сыном ее младшей дочери Ольги, и Анной Трегубенко, дочерью ее средней наследницы Марии.

Алибасов хотел помочь с решением конфликта, который отвернул молодых людей друг от друга. Он уговаривал их забыть обиды, наладить отношения с бабушкой и прекратить грязные разборки.

Меж тем, Василий и Анна, как показалось, идти на встречу друг другу не намеривались. Каждый тянул одеяло на себя.

Судя по всему, Алибасов не выдержал нарастающего напряжения, звезде стало плохо. Прямо в студии у него пошла кровь из носа. Бари Каримовичу вызвали бригаду медиков, которые оперативно оказали ему помощь. Вероятно, у знаменитости случился приступ повышенного давления.

"Лида ни на кого из своих детей зла не держит. Она своих детей воспринимает как себя, свою личность, понимаете? Она их любит", — заявил оклемавшийся немного Алибасов.

Напомним, конфликт между родственницами произошел в 2013 году. Трегубенко вместе с тогда еще мужем переехала в четырехкомнатную московскую квартиру на улице Бочкова, в которой проживала Федосеева-Шукшина. В то же время Ольга попросила маму пустить пожить в эти апартаменты Василия на время сдачи экзаменов во ВГИК, а вместе с ним — и двух его приятелей-сирот. Внуки артистки ужиться не смогли, все закончилось грандиозным скандалом. Василию Шукшину и его приятелям угрожали подбросить наркотики.