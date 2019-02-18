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Умер звезда «Версус»-баттлов Саша Скул 

Рамблер 1 час назад
Фото: соцсети
Одна из главных звезд скандально известного "Версуса" Саша Скул умер в возрасте 29 лет. Об этом стало известно сегодня днем в социальных сетях.
"Сегодня в 12:11 по мск остановило свой ход сердце Саши", — говорится в сообщении.
Настоящее имя Саши Скул — Тагир Маджулов. Он являлся постоянным гостем и участником "Версус"-баттлов. Молодой человек активно занимался продвижением музыкального творчества.
В начале осени 2018 года Скул выпустил альбом "Песни про вас". Этот сборник стал последним в карьере исполнителя.
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