Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мошенники украли деньги с карты телеведущей Марии Командной 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Известная телеведущая и журналистка Мария Командная стала жертвой мошенников, которые украли с ее банковской карты 90 тысяч рублей. О неприятном инциденте девушка рассказала на своей странице в Facebook.
Командная написала, что несколько дней назад ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка, в котором ведущая держит свои деньги, а также является его VIP-клиентом. Мужчина сообщил, что на счете клиентки зафиксирована подозрительная активность — с него якобы попытались списать крупную сумму денег. После этого тот попросил у Марии подтвердить ее личность.
Девушка запододозрила неладное и уже сама позвонила в банк, где ей подтвердили, что она разговаривала с его сотрудником. Тогда ведущая успокоилась и продолжила разговор с позвонившим ей мужчиной. После трех часов общения Командная сообщила ему все коды, и в итоге она осталась без круглой суммы на своем счету — у журналистки украли 90 тысяч рублей.
«У меня украли 90 тысяч рублей, и я ещё легко отделалась — в какой-то момент долларовая транзакция на крупную сумму была произведена, но потом её отменили, так как мне позвонили из платежного сервиса, куда направляли мои средства», — написала Мария на своей странице в Facebook.
Ведущая отметила, что в ближайшее время она собирается сменить банк после этого инцидента.
Teleprogramma.pro: последние новости
В крови Децла экспертиза не нашла следы наркотиков В Сети появилась информация о смерти звезды Versus Саши Скула Маша Распутина из-за лишнего веса выгнала супруга
Комментарии1
Шоу-бизнес
Читайте также
Видео
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Порошенко избавился от конкурента
Украина В мире
Опубликовано видео с места взрыва в Донецке
Происшествия
Обманутый Собчак Виторган пустился во все тяжкие
Шоу-бизнес
Раскрыты детали новых санкций ЕС против России
Политика В мире
Космонавт Леонов покинул Россию
Общество Наука и техника
«Вербовка» пенсионеров на работу во ФСИН попала на видео
Общество
США предложили продать штат
США В мире
Нетрезвая пассажирка устроила скандал в лайнере
Общество Происшествия
Галустян и Дудь попали в видео нижегородской «училки»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение