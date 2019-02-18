Мошенники украли деньги с карты телеведущей Марии Командной

Известная телеведущая и журналистка Мария Командная стала жертвой мошенников, которые украли с ее банковской карты 90 тысяч рублей. О неприятном инциденте девушка рассказала на своей странице в Facebook

Командная написала, что несколько дней назад ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка, в котором ведущая держит свои деньги, а также является его VIP-клиентом. Мужчина сообщил, что на счете клиентки зафиксирована подозрительная активность — с него якобы попытались списать крупную сумму денег. После этого тот попросил у Марии подтвердить ее личность.

Девушка запододозрила неладное и уже сама позвонила в банк, где ей подтвердили, что она разговаривала с его сотрудником. Тогда ведущая успокоилась и продолжила разговор с позвонившим ей мужчиной. После трех часов общения Командная сообщила ему все коды, и в итоге она осталась без круглой суммы на своем счету — у журналистки украли 90 тысяч рублей.

«У меня украли 90 тысяч рублей, и я ещё легко отделалась — в какой-то момент долларовая транзакция на крупную сумму была произведена, но потом её отменили, так как мне позвонили из платежного сервиса, куда направляли мои средства», — написала Мария на своей странице в Facebook.

Ведущая отметила, что в ближайшее время она собирается сменить банк после этого инцидента.