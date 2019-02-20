Шейнин оценил пародию на себя

Пародия канала ТНТ на журналиста Артема Шейнина и его шоу «Время покажет» — «классная», необидная и свидетельствует о популярности программы Первого канала, заявил «Ура.ру» сам Шейнин.

Ранее на шоу «Однажды в России » на ТНТ была продемонстрирована пародия на «Время покажет». В ней Шейнин в исполнении актера Азамата Мусагалиева грубит гостям, ведет себя с ними агрессивно, вульгарно шутит, но признается в любви к России.

«Пародия очень классная, очень профессиональная, а Азамат вообще красавчик!» — прокомментировал Шейнин.

По словам журналиста, пародия не обидела его. Более того, она свидетельствует о популярности «Время покажет» среди молодежи и среднего класса, тогда как общим мнением является, что ни те ни другие не смотрят ни Первый канал, ни политические ток-шоу.

Также Шейнин опроверг свою причастность к блокировке пародии на YouTube, о чем стало известно в понедельник. По его словам, ролик был заблокирован по просьбе руководства ТНТ, так как был опубликован без ведома канала.