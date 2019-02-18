СК пока не подтвердил слова матери Децла о причинах его смерти

Следственные органы Удмуртии пока не получили результаты экспертиз о возможных причинах смерти рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), поэтому не могут подтвердить слова его матери, что наркотиков и алкоголя в крови музыканта не обнаружено, сказали РИА Новости следственном управлении СК РФ по республике, комментируя слова матери музыканта, что эксперты не обнаружили в организме сына наркотики и алкоголь. Толмацкий скончался 4 февраля в возрасте 35 лет. Артисту стало плохо после концерта в Ижевске. Как сообщил его концертный директор Павел Беленец, причиной смерти стала остановка сердца. Артист был похоронен 6 февраля. В эфире "Первого канала" мать музыканта Ирина Толмацкая заявила, что судмедэкспертиза не нашла в крови сына следов наркотиков и алкоголя. "В следственные органы еще не поступили материалы экспертов, и говорить, что нашли или не нашли следы наркотиков или алкоголя в организме погибшего музыканта, мы не можем. Как только результаты судмедэкспертизы поступят, мы обязательно сообщим об этом", — пояснили РИА Новости в удмуртском следкоме, который ведет доследственную проверку причин гибели Толмацкого.