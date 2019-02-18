Участница «Голоса» насмерть сбила таксиста и скрылась

Певица Юлия Райнер за рулем BMW X6 сбила насмерть водителя такси, который вышел из своего автомобиля для того, чтобы осмотреть его из-за возникшей неисправности. Инцидент произошел на Ленинградском шоссе в Москве

После ДТП она попыталась скрыться с места преступления, не вызвав скорую помощь. Благодаря записям камер наблюдения автомобиль участницы проекта «Голос 4» удалось обнаружить.

«Менее часа понадобилось сотрудникам ГИБДД , чтобы задержать водителя BMW на севере Москвы», — сообщили представители УГИБДД ГУ МВД России по Москве телеканалу РЕН ТВ

Отмечается, что на автомобиле были обнаружены характерные повреждения. При задержании Райнер заплакала, однако не отрицала произошедшего. По ее словам, она не сразу поняла, был ли еще жив водитель такси, однако вызвать «скорую» не решилась.