Отец Децла поспорил с внуком о фильме про рэпера

Продюсер Александр Толмацкий поспорил со своим внуком Тони из-за сбора денег на документальный фильм о рэпере Децле ( Кирилл Толмацкий ). Ранее Тони Толмацкий раскритиковал идею снять фильм о его отце.

На своей странице в Instagram cын Децла назвал журналиста Романа Супера, заявившего о планах снять фильм, «аферистом». Тони Толмацкий отметил, что его отец остался недоволен интервью, которое у него брал Супер. По его словам, журналист просил разрешения на съемку только у Александра Толмацкого, который «в этой ситуации вообще властью не обладает».

Также сыну Децла не понравилось, что Супер объявил сбор денег на документалку.

В комментариях к этому посту дедушка объяснил внуку свою позицию.

«Тони! Любой человек может снять филь в память о Кирилле, и собрать на это деньги. Ему не надо на это разрешение от семьи… тем более что Роман прекрасный человек и хороший журналист», — написал он.

При этом Толмацкий заявил, что лично не знаком с журналистом и никогда с ним не говорил.

Продюсер добавил, что на съемки хорошего фильма нужны деньги. Внук написал дедушке в ответ, что Децл не поддерживал сбор денег на «личные нужды.

»<…> это РАЗ! ДВА КТО ИЗ ВАС ТЫ ИЛИ ЭТА ТВАРЬ СЧИТАЕТ ВЕРНЫМ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ МАТЕРИ ЖЕНЫ ИЛИ СЫНА НА СБОР ДЕНЕГ ОТ ЕГО ИМЕНИ! ТРИ! сорока дней скорби не прошло а на его имени уже зарабатывают совершенно посторонние люди», — написал сын музыканта.

Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля на 36-м году жизни. 18 февраля Супер объявил сбор денег на документальный фильм о музыканте. По словам журналиста, он хочет рассказать, «кем на самом деле был рэпер Децл, какие взгляды он разделял и в какой России мечтал жить».