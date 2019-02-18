Муж певицы Маши Распутиной Виктор Захаров рассказал «СтарХиту», что супруга выгнала его из дома из-за пяти набранных килограммов.
По словам Захарова, у певицы «пунктик» на питании, она уже делала ему замечания по этому поводу, но в последний раз все закончилось ссорой.
«В этот раз назвала старым, толстым и заявила, что больше ей не нужен, выгнала», — пожаловался он.
Мужчина отметил, что обиделся на жену, собрал вещи и переехал из коттеджа в квартиру в Москве. Он сел на диету, состоящую из каши по утрам и рыбы или мяса с овощами на обед/ужин.
Муж певицы рассказал, что набрал вес во время новогодних праздников, переборщив с оливье и закусками. Захаров подчеркнул, что теперь из-за слов жены ему «кусок в горло не лезет». Также он опасается, что супруга может найти другого мужчину.
По данным «СтарХита», 54-летняя Распутина долгое время ведет здоровый образ жизни. Шесть лет назад под ее контролем муж сбросил 23 килограмма.
Распутина вышла замуж за Захарова в 1999 году. В 2000-м у них родилась дочь. Также у певицы есть дочь от брака с продюсером Владимиром Ермаковым.