Невзоров призвал прекратить травлю Друзя

Публицист Александр Невзоров прокомментировал ситуацию с магистром игры «Что? Где? Когда?» Александром Друзём и редактором программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильёй Бером. Он назвал знатока впечатлительным человеком и выразил обеспокоенность его состоянием.

«Что такое честность? Это просто непойманность. И с беднягой Друзём такая же абсолютно история. Главное, в чём проблема-то? Вы что, действительно думали, что имеете дело с неимоверными познаниями, а не с заготовками?» — задался вопросами Невзоров в видеоролике, выложенном в Instagram.

По его мнению, речь идёт о шоу и представлении, где зрителя развлекают.

«Ну, начните ещё возмущаться тем, что Шварценеггер не был на Марсе, а Джонни Деп не грабил корабли. Это шоу, которое живёт по своим законам. Сейчас скандал обнажил его механизмик, и вы узнали, как на самом деле это делается. Да, договариваются. Ну и что?» — отметил Невзоров.

Публицист рекомендует «прекратить травлю бедного всезнайки».

«Вы его доведёте и он просто (совершит над собою деяние, запрещённое к упоминанию в СМИ Роскомнадзором. — News.ru). Он адски впечатлительный и ранимый человек. Сейчас его трясёт как гнома на перфораторе, и до того, что считается трагедией, наверное, совсем чуть-чуть», — резюмировал Невзоров.

Как сообщал News.ru, 12 февраля Илья Бер заявил, что Александр Друзь пытался получить правильные ответы на вопросы игры «Кто хочет стать миллионером?», предложив взамен часть выигрыша. Знаток, в свою очередь, подтвердил, что обсуждал сомнительную сделку, но утверждает, что предложение исходило от Бера. Оба они на неопределённый срок отстранены от участия в телевизионных съёмках.