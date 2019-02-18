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«Лишь о ней и Пугачевой вся Россия говорит»: Волочкова опубликовала стихотворение от поклонников 

Teleprogramma.pro + ещё 1 33 минуты назад
Фото: volochkova_art
Судя по всему, творение пришлось известной балерине по душе.
Танцовщица Анастасия Волочкова по-прежнему закрыла свою страничку в социальной сети Instagram от комментариев пользователей. Звезде, как известно, надоело, что ей пишут гадости пользователи. Открыть страничку она пообещала сразу же после замужества. Совсем скоро балерина выйдет замуж.
Между тем на своей страничке она опубликовала стихотворение, которое ей посвятили поклонники. В нем речь идет о том, что в «шпагатах балерину невозможно обскакать». Автор восторгается балериной и заявляет, что «лишь о ней и Пугачёвой вся Россия говорит».
В конце творения поклонник, приславший стих, для танцовщицы заявляет, что Волочкова не обращает внимания на критику в свой адрес. «Ну а Настя лишь смеется, ей не хейтеров плевать. Кто из нас так на пуантах может с легкостью порхать».
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Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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