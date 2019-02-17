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Избивший жену Башаров узнал о разводе из интернета 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Дмитрий Катков/«Газета.Ru»
Артист Марат Башаров узнал о том, что его жена хочет развестись с ним из интернета, пишет Starhit.
Отмечается, что Башаров был шокирован этой новостью. Он заявил, что не знал, что жена Елизавета Башарова решила с ним развестись и удивлен, что она решила сделать это публично.
"Почему я узнаю о нас из интернета? Ничего не скажешь! Только попрошу эту особу больше не носить фамилию Башарова", — добавил Башаров.
По его словам, жена в настоящее время вместе с их сыном Марселем и подругой уже месяц отдыхает в Таиланде.
"Видимо, массаж тайский. А я здесь … денежки им отсылаю", — возмутился Башаров.
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