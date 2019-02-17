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«А где Алла?»: сияющий Галкин в окружении поклонниц вызвал недоумение 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com.
Российский артист прибыл с гастролями в Санкт-Петербург. Видеозапись встречи с поклонниками Максим Галкин разместил на своей странице в Instagram.
В ролике артист идет с букетом цветов по перрону, а за ним следуют его преданные поклонницы. "Здравствуй, Петербург! Дорогие зрители, жду вас сегодня в БКЗ "Октябрьский" на концерте!", — обратился юморист к подписчикам. Он также в шутку предложил своим спутницам создать "какой-нибудь ажиотаж". "У артистов должно быть много поклонников", — добавил Максим Галкин.
"Ура! Санкт-Петербург, здравствуй! Вот уже 18 лет эти девчонки встречают меня на вокзале каждый раз, когда я приезжаю в Северную Столицу. Спасибо! Это всегда приятно! Ни девчонки, ни Петербург не изменились! Концерт уже сегодня в 19:00 в БКЗ "Октябрьский". Приходите! Жду!", — отметил артист в подписи к посту.
Некоторые пользователи поинтересовались, а как певица Алла Пугачева относится к поклонницам своего супруга Максима Галкина. "А как Пугачева на это смотрит?", "Алла не ревнует к таким преданным девочкам?", "А где Алла?", — спрашивали комментаторы.
Другие подписчики пришли в восхищение от трудолюбия юмориста и пожелали ему успехов на выступлении и удачи в остальных проектах. "Отличных выступлений и как всегда аншлагов!", "Макс, энергии вам на все ваши проекты! Только в четверг закончились утомительные съемки, а вы уже снова на гастроли! Потрясающе!", "Яркого концерта и благодарных зрителей", — написали они.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Максим Галкин , Алла Пугачева , Санкт-Петербург
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