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Гармаш оконфузился на публике 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Известный российский актер посетил премьеру комедийной картины Елены Хазановой "Любовницы". Судя по всему, Сергей Гармаш так торопился на мероприятие, что совершил небольшую оплошность, когда подбирал одежду.
Премьера ленты состоялась в Москве в мультиплексе "Каро 11 Октябрь" в минувшую среду, 13 февраля. На красной дорожке появились создатели картины: режиссер Елена Хазанова, продюсеры Григорий Грановский, Павел Буря, Артем Виткин, а также актеры Паулина Андреева, Лиза Арзамасова, Мария Шалаева, Анна Чурина и Сергей Гармаш.
Для премьеры артист примерил белую рубашку, синий пиджак и джинсы. Репортеры заметили, что звезда забыла застегнуть ширинку. Фотографии с мероприятия быстро распространились по Сети и вызвали недоумение у многих пользователей.
Напомним, в сентябре прошлого года Сергей Гармаш отпраздновал 60-летие. Тогда он решил навсегда отказаться от алкоголя. С тех пор актер стал выглядеть лучше и свежее. Изменилось и его отношение к окружающим. Он стал охотнее общаться с журналистами, передает Экспресс газета.
Премьера фильма "Любовницы" состоится 28 февраля 2019 года. В центре картины — жизнь трех москвичек, которые хотят отомстить своим бывшим возлюбленным. Героини решают помогать всем девушкам, которым так же не повезло в любви.
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Шоу-бизнес , Анна Чурина , Паулина Андреева , Сергей Гармаш , Григорий Грановский , Мария Шалаева , Елена Хазанова , Москва
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