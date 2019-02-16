Мать Децла назвала истинную причину его смерти

Причина смерти рэпера Кирилла Толмацкого, известного, как Децл, являются перенагрузки. Об этом заявила его мать Ирина Толмацкая.

"Он в последние полгода написал 2 альбома. Когда-то пожаловался, что рука болела и нога", — рассказала она в эфире Первого канала.

По ее словам, Кирилл Толмацкий не мог умереть из-за приема запрещенных веществ или алкоголя, пишет "Газета.Ru" . Она отметила, что судмедэкспертиза показала отсутствие алкоголя в крови.

До этого создатель проекта "Ласковый май", продюсер и певец Андрей Разин отметил, что Децл мог умереть не своей смертью. По его словам, это могло быть отравление.

Кирилл Толмацкий Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля. Он отыграл свою последнюю вечеринку, а после этого почувствовал себя плохо. Спустя несколько минут музыкант умер в гримерке. Предварительная причина — остановки сердца.

Похороны Децла прошли в Москве на Пятницком кладбище. На церемонии присутствовали его друзья, коллеги, поклонники и семья. Супруга стойко держалась всю церемонию, но в самом конце, когда она встала у могилы Кирилла Толмацкого, разрыдалась.

Поначалу не все поклонники рэпера поверили в известие о его смерти. Они вспомнили, что Кирилл Толмацкий говорил о ее инсценировке именно в 35 лет. Тем не менее, вскоре в Сети появились фото мертвого Децла. На них музыкант лежал на полу, а рядом находились оставленные скорой помощью лекарства и шприцы.