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«Пошел вон!»: жена прогнала Меладзе 

Дни.ру + ещё 2 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Певица Альбина Джанабаева опубликовала видеозапись, на которой она исполняет песню "Пошел вон". Валерий Меладзе поспешил прокомментировать послание своей супруги.
Накануне исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram ролик, на котором она поет композицию группы "ВИА Гра" "Пошел вон", посвященную прощанию с неверным возлюбленным. К видеозаписи Альбина Джанабаева добавила хештеги #exit, #пошелвон, #янесошласума, #пятница.
В комментарии к посту Валерий Меладзе ответил на послание своей жены.
"Люблю. Не пойду!", — с иронией написал он.
Солистка отправила ему смеющийся смайлик и поцелуй.
Поклонники пришли в восторг от шуточного разговора пары и пожелали им счастья.
"Это очень мило!", "Правильно! Вы очень красивая и самая лучшая пара! Живите в любви!", "Семейного счастья вам на много-много лет", "Очень гармоничная пара. Вы — образец для подражания. Вдохновляйте людей на такие отношения", "Говорят, что любовь со временем проходит, но, глядя на вашу пару, я убеждаюсь, что любить можно всегда. Вы оба красивые и созданы друг для друга", — отмечали пользователи.
Напомним, продюсер Валерий Меладзе официально оформил отношения с бывшей солисткой женской поп-группы "ВИА Гра" Альбиной Джанабаевой в 2014 году. Супруги воспитывают двоих сыновей: Константина и Луку.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Альбина Джанабаева , Валерий Меладзе
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