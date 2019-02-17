«Пошел вон!»: жена прогнала Меладзе

Накануне исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram ролик, на котором она поет композицию группы "ВИА Гра" "Пошел вон", посвященную прощанию с неверным возлюбленным. К видеозаписи Альбина Джанабаева добавила хештеги #exit, #пошелвон, #янесошласума, #пятница.

В комментарии к посту Валерий Меладзе ответил на послание своей жены.

"Люблю. Не пойду!", — с иронией написал он.

Солистка отправила ему смеющийся смайлик и поцелуй.

Поклонники пришли в восторг от шуточного разговора пары и пожелали им счастья.

"Это очень мило!", "Правильно! Вы очень красивая и самая лучшая пара! Живите в любви!", "Семейного счастья вам на много-много лет", "Очень гармоничная пара. Вы — образец для подражания. Вдохновляйте людей на такие отношения", "Говорят, что любовь со временем проходит, но, глядя на вашу пару, я убеждаюсь, что любить можно всегда. Вы оба красивые и созданы друг для друга", — отмечали пользователи.

Напомним, продюсер Валерий Меладзе официально оформил отношения с бывшей солисткой женской поп-группы "ВИА Гра" Альбиной Джанабаевой в 2014 году. Супруги воспитывают двоих сыновей: Константина и Луку.